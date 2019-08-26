Циклон "заденет" Украину: синоптики рассказали о грозах 26 августа

Погода в Украине 26 августа будет жаркой, но при этом в некоторых регионах могут выпасть осадки. Западный циклон заденет Украину, и Закарпатская область может оказаться залита грозовыми ливнями. Такое заявление сделали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, в течение всего дня небо будет облачным с переменными прояснениями. Дождь с грозой ожидается только в Закарпатской области.

Уровень тепла в дневное время суток будут находиться на уровне +25… +30 градусов. При этом в южных регионах, а также в Закарпатской области – до +30… +32 градуса тепла. В ночное время ситуация кардинально изменится: уровень тепла опустится до +13… +18 градусов в среднем по стране. В северных регионах ожидается снижение до +11 градусов. При этом на Юге Украины ночью будет теплее – до +17… +20 градусов.

Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (иллюстративное фото: pixabay.com)

Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +27…+29

Ивано-Франковск – +28…+30

Тернополь – +27…+29

Черновцы – +28…+30

Хмельницкий – +27…+29

Луцк – +25…+27

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Винница – +27…+29

Одесса – +29…+31

Николаев – +31…+33

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +26…+28

Сумы – +25…+27

Полтава – +26…+28

Днепр – +27…+29

Запорожье – +30…+32

Донецк – +27…+29

Луганск – +26…+28

Харьков – +26…+28

Киев – +26…+28

Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что Наталья Диденко также дала свой прогноз. По ее мнению, 26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду. Дожди возможны исключительно в Карпатах и в Прикарпатье. В понедельник температура воздуха будет держаться на отметке +26… +33 градуса. В Киеве будет сухо и солнечно, температура поднимется до 28 градусов.

Напомним, что ранее в России увеличилась площадь лесных пожаров.