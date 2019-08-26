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Циклон "заденет" Украину: синоптики рассказали о грозах 26 августа

Новости » Жизнь   

Погода порадует теплом, но возможны осадки

Погода в Украине 26 августа будет жаркой, но при этом в некоторых регионах могут выпасть осадки. Западный циклон заденет Украину, и Закарпатская область может оказаться залита грозовыми ливнями. Такое заявление сделали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, в течение всего дня небо будет облачным с переменными прояснениями. Дождь с грозой ожидается только в Закарпатской области.

Уровень тепла в дневное время суток будут находиться на уровне +25… +30 градусов. При этом в южных регионах, а также в Закарпатской области – до +30… +32 градуса тепла. В ночное время ситуация кардинально изменится: уровень тепла опустится до +13… +18 градусов в среднем по стране. В северных регионах ожидается снижение до +11 градусов. При этом на Юге Украины ночью будет теплее – до +17… +20 градусов.

Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (иллюстративное фото: pixabay.com)

Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +30…+32
  • Львов – +27…+29
  • Ивано-Франковск – +28…+30
  • Тернополь – +27…+29
  • Черновцы – +28…+30
  • Хмельницкий – +27…+29
  • Луцк – +25…+27
  • Ровно – +25…+27
  • Житомир – +26…+28
  • Винница – +27…+29
  • Одесса – +29…+31
  • Николаев – +31…+33
  • Херсон – +30…+32
  • Симферополь – +30…+32
  • Кропивницкий – +28…+30
  • Черкассы – +26…+28
  • Чернигов – +26…+28
  • Сумы – +25…+27
  • Полтава – +26…+28
  • Днепр – +27…+29
  • Запорожье – +30…+32
  • Донецк – +27…+29
  • Луганск – +26…+28
  • Харьков – +26…+28
  • Киев – +26…+28

Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что Наталья Диденко также дала свой прогноз. По ее мнению, 26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду. Дожди возможны исключительно в Карпатах и в Прикарпатье. В понедельник температура воздуха будет держаться на отметке +26… +33 градуса. В Киеве будет сухо и солнечно, температура поднимется до 28 градусов.

Напомним, что ранее в России увеличилась площадь лесных пожаров.

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