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Завтра антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

Новости » Общество    25.08.2019 - 15:14
Завтра антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается температура до +33

Погода в Украине в понедельник, 26 августа, будет сухой и солнечной, днем ожидается до +33 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, благодаря антициклону Corina неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды. Лишь в Карпатах и прикарпатских областях возможны небольшие периодические дожди. Днем средняя температура по стране будет колебаться от +26 до +33.

В Киеве завтра также будет солнечно и без осадков. Температура в столице будет держаться в пределах +28 градусов. Однако в середине недели, 29 августа, возможно снижение температуры до +23...+24 градусов.

Завтра антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

Завтра антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

Напомним, по данным украинских синоптиков из Украинского Гидрометцентра, сегодня, 25 августа, в Украине ожидается жаркая, но облачная погода. Прогнозировалось, что в южных областях температура воздуха достигнет отметки +35. Однако на всей остальной территории температура будет колебаться от +26 до +28.

Кроме того, Наталка Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 25 августа, по всей Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. Ожидалось, что температура воздуха местами поднимется до +34 градусов. В Киеве прогнозировалась солнечная погода с температурой до +28.

Сегодня в Украине облачно и жарко, днем до +35 Из Украины уходит жара
Новости Украины Гидрометцентрдиденко
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