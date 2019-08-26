Циклон "зачепить" Україну: синоптики розповіли про грозах 26 серпня

Погода в Україні 26 серпня буде спекотною, але при цьому в деяких регіонах можуть випасти опади. Західний циклон зачепить Україну, і Закарпатська область може виявитися залита грозовими зливами. Таку заяву зробили синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, протягом усього дня небо буде хмарним зі змінними проясненнями. Дощ очікується лише в Закарпатській області.

Рівень тепла в денний час доби будуть перебувати на рівні +25... +30 градусів. При цьому в південних регіонах, а також у Закарпатській області – до +30... +32 градуси тепла. У нічний час ситуація кардинально зміниться: рівень тепла опуститься до +13... +18 градусів у середньому по країні. У північних регіонах очікується зниження до +11 градусів. При цьому на Півдні України вночі буде тепліше – до +17... +20 градусів.

Погода в Україні 26 серпня - прогноз синоптиків на понеділок (ілюстративне фото: pixabay.com)

Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, в містах України:

Ужгород – +30...+32

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжі – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28

Погода в Україні 26 серпня - прогноз синоптиків на понеділок (скріншот: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що Наталя Діденко також дала свій прогноз. На її думку, 26 серпня в Україні антициклон по імені Corina призведе суху сонячну погоду. Дощі можливі лише в Карпатах та на Прикарпатті. У понеділок температура повітря триматиметься на позначці +26... +33 градуси. У Києві буде сухо і сонячно, температура підніметься до 28 градусів.

Нагадаємо, що раніше у Росії збільшилася площа лісових пожеж.