ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России увеличилась площадь лесных пожаров

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 16:15
В России увеличилась площадь лесных пожаров
Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

Площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тыс. гектаров

В России за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тыс. гектаров и составила 50,1 тыс. гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана РФ.

Сообщается, что на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России, режим ЧС введен в двух субъектах - на всей территории Красноярского края, а также в одном муниципальном районе Республики Саха. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах РФ.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий считают, что основной причиной пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.

При этом ранее названные причины - жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы не могли влиять на возникновение пожаров в Сибири.

Из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Лидеры G7 согласились усилить координацию с Россией Канада выступила против возвращения России в G8
Новости Украины Российская Федерацияпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь