В России увеличилась площадь лесных пожаров

Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

Площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тыс. гектаров

В России за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тыс. гектаров и составила 50,1 тыс. гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана РФ.

Сообщается, что на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России, режим ЧС введен в двух субъектах - на всей территории Красноярского края, а также в одном муниципальном районе Республики Саха. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах РФ.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий считают, что основной причиной пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.

При этом ранее названные причины - жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы не могли влиять на возникновение пожаров в Сибири.

Из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.