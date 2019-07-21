Циклон Theo: синоптик сделала экстренное предупреждение

Погода 22 июля в Украине будет дождливой и прохладной. Связано это с приближением циклона Theo, который находится вблизи скандинавского хвостика, аж на севере Норвегии. Несмотря на большое расстояние, циклон затронет большинство областей Украины. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

22 июля атмосферный фронт придет в Украину.

"Атмосферный фронт в понедельник обусловит в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться. Фронт постепенно перемещается на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На Востоке и на большинстве территорий Юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода", - пишет синоптик.

Погода на 22 июля – синоптик предупредила о приближении циклона Theo (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также Наталья Диденко рассказала, что в понедельник уровень тепла не особо изменится, похолодания произойдут уже после выпадения осадков.

"Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25… +30, на Западе +23… +28, на Юге и Востоке плюс большинство центральных областей ожидается +28… +33 градуса. Однако на крайнем севере уже подует грядущее похолодание, в северных районах Черниговщины и Киевщины завтра +23… +25 градусов", - добавила она.

Погода на 22 июля – синоптик предупредила о приближении циклона Theo (коллаж РБК-Украина)

Синоптик также рассказала, какой будет погода 22 июля в Киеве.

"В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15… +19 градусов, завтра днем +25… +27 градусов", - говорится в сообщении.

23 июля температура воздуха в Украине существенно снизится, предупредила Диденко.

Погода на 22 июля – синоптик предупредила о приближении циклона Theo (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики заявили о возвращении дождей в Украину.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

До этого сообщалось, когда в Украину вернутся прохлада и дожди.