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Стало известно, когда в Украину вернутся прохлада и дожди

Новости » Общество    20.07.2019 - 21:00
Стало известно, когда в Украину вернутся прохлада и дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

23 июля по всей стране ожидаются дожди с грозами

Со вторника, 23 июля, погода в Украине ухудшится, во всех областях страны ожидаются дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

По данным синоптиков, 23 июля температура снизится почти во всех регионах. Также во всех областях ожидаются дожди с грозами.

В частности, в Киеве обещают дожди с грозами днем, ночью - переменную облачность.  Температура в столице днем ожидается до +24, ночью - до +18. 23 июля местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Температура днем 22 июля будет от +25 до +27 градусов, днем 23 июля - от +20 до +24.

Стало известно, когда в Украину вернутся прохлада и дожди

Напомним, погода в Украине завтра, 21 июля, будет теплой, однако местами ожидается небольшой кратковременный дождь, днем с грозой. По данным синоптиков, 21 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 июля, ожидается ухудшение погоды в западных областях страны. На западе сегодня ожидаются грозовые дожди, на остальной территории - без осадков. В южных областях днем воздух прогреется до +31, ночью будет держаться на уровне от +15 до +17.

 

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