Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

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Сегодня в южных, восточных, центральных и западных областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 21 июля способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

По Киевской области 21-22 июля - Белой Церкви и Яготине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. В западных и частично центральных областях дожди с грозами, а на востоке - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на юге Украины поднимется до +32. Также в Одесской и Николаевской областях сегодня дожди с грозами.

По данным синоптиков, в Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха поднимется до +29. В Крыму и Крымской области также солнечно, без осадков, температура поднимется до +32.

Синоптик Наталья Диденко писала, что в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.