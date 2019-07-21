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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    21.07.2019 - 08:18
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Сегодня в южных, восточных, центральных и западных областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 21 июля способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

По Киевской области 21-22 июля - Белой Церкви и Яготине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. В западных и частично центральных областях дожди с грозами, а на востоке - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на юге Украины поднимется до +32. Также в Одесской и Николаевской областях сегодня дожди с грозами.

По данным синоптиков, в Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха поднимется до +29. В Крыму и Крымской области также солнечно, без осадков, температура поднимется до +32.

Синоптик Наталья Диденко писала, что в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Завтра местами ожидаются дожди с грозами Синоптик дал прогноз на день выборов
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