Циклон Theo: синоптик зробила екстрене попередження

Погода 22 липня в Україні буде дощовою і прохолодною. Пов'язано це з наближенням циклону Theo, який знаходиться поблизу скандинавського хвостика, аж на півночі Норвегії. Незважаючи на велику відстань, циклон зачепить більшість областей України. Такий прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

22 липня атмосферний фронт прийде в Україну.

"Атмосферний фронт у понеділок обумовить в західних і північних областях України короткочасні дощі, місцями з грозами. Під час гроз дощ може посилитися. Фронт поступово переміщується на схід, південний схід, тому завтра ввечері опади досягнуть Одеської області та центральних областей, крім Дніпропетровщини. На Сході і на більшості територій Півдня в понеділок буде переважати суха сонячна погода", - пише синоптик.

Погода на 22 липня – синоптик попередила про наближення циклону Theo (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також Наталка Діденко розповіла, що у понеділок рівень тепла не особливо зміниться, похолодання відбудуться вже 23 липня.

"Температура повітря 22 липня істотно не зміниться, вдень +25... +30, на Заході +23... +28, на Півдні та Сході плюс більшість центральних областей очікується +28... +33 градуси. Проте на крайній півночі вже подме прийдешнє похолодання, в північних районах Чернігівщини і Київщини завтра +23... +25 градусів", - додала вона.

Погода на 22 липня – синоптик попередила про наближення циклону Theo (колаж РБК-Україна)

Синоптик також розповіла, якою буде погода 22 липня в Києві.

"У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15... +19 градусів, завтра вдень +25... +27 градусів", - йдеться в повідомленні.

23 липня температура повітря в Україні істотно знизиться, попередила Діденко.

Погода на 22 липня – синоптик попередила про наближення циклону Theo (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики заявили про повернення дощів в Україні.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

До цього повідомлялося, коли в Україну повернуться прохолода і дощі.