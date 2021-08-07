Циклон покидает Украину, но напоследок заметно испортит погоду в некоторых областях

Циклон с его дождями и грозами, мощным ветром и градом постепенно будет покидать территорию страны, и продолжит движение в восточном направлении.

Так, кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там же могут быть мощные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в северных и центральных областях в дневное время составит около +25... +27 градусов.

В западных регионах столбики термометров продемонстрируют потепление, и покажут около +27... +31 градус.

На востоке Украины прогнозируется днем +29... +32 градусов.

В южных областях температура воздуха покажет около +27... +29 градусов.