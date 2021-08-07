Циклон залишає Україну, та наостанок помітно зіпсує погоду в деяких областях

Циклон з його дощами і грозами, потужним вітром і градом поступово буде залишати територію країни, і продовжить рух у східному напрямку.

Так, короткочасні грозові дощі очікуються тільки в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там же можуть бути потужні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в північних і центральних областях в денний час складе близько +25... +27 градусів.

У західних регіонах стовпчики термометрів продемонструють потепління, і покажуть близько +27... +31 градус.

На сході України прогнозується вдень +29... +32 градусів.

У південних областях температура повітря покаже близько +27... +29 градусів.