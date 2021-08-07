Харьков засыпало градом: синоптики назвали причину
Фото: в Харькове сегодня выпал обильный град (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал крупный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Указано, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.
По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.
Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.
Фото: Харьков засыпало градом (фото facebook.com/kharkivmeteo)