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Харьков засыпало градом: синоптики назвали причину

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Харьков, Суббота 07 августа 2021 16:19
Харьков засыпало градом: синоптики назвали причину Фото: в Харькове сегодня выпал обильный град (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал крупный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Указано, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

Фото: Харьков засыпало градом (фото facebook.com/kharkivmeteo)

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