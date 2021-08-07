Циклон покидает Украину, но напоследок заметно испортит погоду в некоторых областях
Погода в Украине в воскресенье, 8 августа, порадует теплой комфортной температурой, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия - ливни и шквалы с градом.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.
Циклон с его дождями и грозами, мощным ветром и градом постепенно будет покидать территорию страны, и продолжит движение в восточном направлении.
Так, кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там же могут быть мощные порывы ветра до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в северных и центральных областях в дневное время составит около +25... +27 градусов.
В западных регионах столбики термометров продемонстрируют потепление, и покажут около +27... +31 градус.
На востоке Украины прогнозируется днем +29... +32 градусов.
В южных областях температура воздуха покажет около +27... +29 градусов.
Ранее сообщалось, что 7 августа на трассе Одесса - Николаев выпал мелкий град с дождем, который многие приняли за снег, и в сети появились видео и фото такой "природной аномалии".
Добавим также, что засыпало градом и Харьков, и синоптики разъяснили причину таких обильных осадков.
А перед этим, 6 августа, под Полтавой прошелся ураган, который срывал крыши и деревья и "вырубил" свет во многих населенных пунктах области.