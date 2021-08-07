Циклон залишає Україну, та наостанок помітно зіпсує погоду в деяких областях
Погода в Україні в неділю, 8 серпня, порадує теплою комфортною температурою, а опади у вигляді дощів з грозами майже не очікуються, хіба що в деяких східних областях, хоча в нічний час в цих регіонах ймовірні непрості синоптичні умови - зливи та шквали з градом.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.
Циклон з його дощами і грозами, потужним вітром і градом поступово буде залишати територію країни, і продовжить рух у східному напрямку.
Так, короткочасні грозові дощі очікуються тільки в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там же можуть бути потужні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Температура повітря в північних і центральних областях в денний час складе близько +25... +27 градусів.
У західних регіонах стовпчики термометрів продемонструють потепління, і покажуть близько +27... +31 градус.
На сході України прогнозується вдень +29... +32 градусів.
У південних областях температура повітря покаже близько +27... +29 градусів.
Раніше повідомлялося, що 7 серпня на трасі Одеса - Миколаїв випав дрібний град з дощем, який багато хто прийняв за сніг, і в мережі з'явилися відео і фото такої "природної аномалії".
Додамо також, що засипало градом і Харків, і синоптики роз'яснили причину таких рясних опадів.
А перед цим, 6 серпня, під Полтавою пройшовся буревій, який зривав дахи та дерева і "вирубав" світло у багатьох населених пунктах області.