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Вчера в Украине утонули три человека. Спасатели предупреждают об опасности на "диких" водоемах

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Суббота 15 мая 2021 10:14
Вчера в Украине утонули три человека. Спасатели предупреждают об опасности на "диких" водоемах Фото: в мае на водоемах утонули 43 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение 14 мая в Украине достали из водоемов трех утопленников. Один из них - 13-летний подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Смертельные случаи зафиксировали в Винницкой, Николаевской и Киевской областях.

Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется именно на таких "диких" местах отдыха.

Всего с начала мая из воды изъяли уже 43 утопленника, из которых трое детей.

Спасатели напоминают, во время отдыха у воды запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупреждающие знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться наедине;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
  • плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, которые не отведены для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут неподалеку от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, шалить;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем до пояса;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.

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