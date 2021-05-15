Вчера в Украине утонули три человека. Спасатели предупреждают об опасности на "диких" водоемах
Фото: в мае на водоемах утонули 43 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
В течение 14 мая в Украине достали из водоемов трех утопленников. Один из них - 13-летний подросток.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Смертельные случаи зафиксировали в Винницкой, Николаевской и Киевской областях.
Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется именно на таких "диких" местах отдыха.
Всего с начала мая из воды изъяли уже 43 утопленника, из которых трое детей.
Спасатели напоминают, во время отдыха у воды запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупреждающие знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
- купаться наедине;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, которые не отведены для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут неподалеку от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, шалить;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем до пояса;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.
Напомним, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.