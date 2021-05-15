Вчера в Украине утонули три человека. Спасатели предупреждают об опасности на "диких" водоемах

В течение 14 мая в Украине достали из водоемов трех утопленников. Один из них - 13-летний подросток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

Смертельные случаи зафиксировали в Винницкой, Николаевской и Киевской областях.

Спасатели отмечают, что наибольшее количество трагических случаев фиксируется именно на таких "диких" местах отдыха.

Всего с начала мая из воды изъяли уже 43 утопленника, из которых трое детей.

Спасатели напоминают, во время отдыха у воды запрещено: