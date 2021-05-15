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На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит

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Суббота 15 мая 2021 20:40
На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет сильные дожди
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится из-за дождей, которые нагрянут в воскресенье, 16 мая. Где именно ожидаются осадки - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нас рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, мощные осадки завтра ожидаются на западе Украины и в Крыму. В южной части синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь. На остальных территориях - без осадков.

Температура в этот день самой низкой ожидается на западе - от +17 до +21 градуса, на севере, в центре и Одесской области +23+27, а на юге и востоке от +24 до +29 тепла. Ночью по стране от +8 до +13 градусов.

В Киеве 16 мая осадки маловероятны, днем +23+25, ночью от +11 до +13 градусов.

На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит

Скрин: Погода в Украине принесет дожди 16 мая (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики Gismeteo не исключают вероятность дождя в Киеве днем, 16 мая. Дождливым и с похолоданием будет также понедельник, 17-е число.

На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит

Скрин: Погода в Киеве 16-17 мая (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики предупредили украинцев о том, что погода может принести сюрприз в виде ночных заморозков в мае.

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