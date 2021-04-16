Циклон несет мокрый снег и похолодание: "печальный" прогноз на выходные (карта)

В ближайшие выходные - 17 и 18 апреля - погода в Украине не будет радовать сильным теплом. Поэтому походы на шашлыки и пикники придется отложить во многих регионах страны.
Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье дала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
"Очередные выходные на носу, а тепла такого, чтобы аж до льна и батиста, то вряд ли. Ведь на протяжении 17-18 апреля максимальная температура воздуха будет крутиться около +9...+13 градусов", - пишет Диденко.
Более того, в субботу в западных областях, а в воскресенье - в северных, местами столбики термометров опустятся даже до +4...+9.
"В субботу существенные осадки - вряд ли, так, или облака плотные, или где-то небольшой дождь", - прогнозирует синоптик.
Ночью в западных областях возможен мокрый снег.
В воскресенье на северо-востоке Украины сформируется аккуратный "циклончик", который выльет дожди на Черниговскую, Сумскую и часть Киевской области. Возможно, зацепит больше нашего северного региона. На остальной территории будет сухо.
Карта погоды на выходные в Украине (facebook.com/tala.didenko)
В Киеве суббота и воскресенье будут с большой вероятностью периодического дождя. 17 апреля - холоднее, до +9...+11, 18-го воздух прогреется до +13 градусов.
"В Киеве в ближайшее время снова перепады: все атмосферные проявления, как у нас говорят - как бык пос*ял: то вверх, то вниз, то тише, то с штормовым ветром. В период 20-22 апреля погода вновь покажет свои кандибоберы - дожди и похолодание. Так что держим плохие слова о погоде при себе, не перемерзаем, любуемся исключительно абрикосовым цветом. А там и теплый май подгребет", - резюмировала Диденко.
Прогностическая диаграмма (facebook.com/tala.didenko)
В то же время, в Укргидрометцентре говорят, что в субботу дождями охватит часть западных и северных областей, местами затронет центральную часть страны, в остальных областях будет облачно, но сухо.
В Киеве 17 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь и температуру днем +11...+13 градусов.
Погода в субботу в Украине (meteo.gov.ua)
18 апреля дожди отступят и придет некое прояснение на всей территории. В Киеве будет без существенных осадков, небольшая облачность.
Погода в воскресенье в Украине (meteo.gov.ua)
Ранее ведущие синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, и будут ли неприятные сюрпризы в начале мая.