Циклон несе мокрий сніг і похолодання: "сумний" прогноз на вихідні (карта)

"Чергові вихідні - на носі, а тепла такого, щоб аж до льону і батисту, то навряд. Адже впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +9...+13 градусів", - пише Діденко.

Більше того, у суботу в західних областях, а в неділю - в північних, місцями стовпчики термометрів опустяться навіть до +4...+9.

"У суботу суттєві опади - навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ", - прогнозує синоптик.

Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг.

У неділю на північному сході України оформиться акуратний "циклончик", який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо.

Карта погоди на вихідні в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Києві на вихідні

У Києві субота й неділя будуть з великою ймовірністю періодичного дощу. 17 квітня - холодніше, до +9...+11, 18-го повітря прогріється до +13 градусів.

"У Києві найближчим часом знову перепади: всі атмосферні прояви, як у нас кажуть - як бик пос*яв: то вгору, то вниз, то тихіше, то з штормовим вітром. У період 20-22 квітня погода знову покаже свої кандібобери - дощі й похолодання. Так що тримаємо погані слова про погоду при собі, не перемерзаємо, милуємося виключно абрикосовим цвітом. А там і теплий травень підгребе", - резюмувала Діденко.

Прогностична діаграма (facebook.com/tala.didenko)

У той же час, в Укргідрометцентрі кажуть, що в суботу дощами охопить частину західних і північних областей, місцями зачепить центральну частину країни, в інших областях буде хмарно, але сухо.

У Києві 17 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ і температуру вдень +11...+13 градусів.

Погода в суботу в Україні (meteo.gov.ua)

18 квітня дощі відступлять і прийде деяке прояснення на всій території. У Києві буде без істотних опадів, невелика хмарність.

Погода в неділю в Україні (meteo.gov.ua)