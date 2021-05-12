Циклон KAI притянет в Украину обильные дожди с грозами: где будет заливать

Погода в Украине из-за нового циклона KAI, который приходит на смену уходящему, будет с обильными осадками в виде дождей и гроз в некоторых регионах. Такая синоптическая картина ожидается в четверг, 13 мая. При этом температура воздуха будет довольно высокая.

Об этом говорится в прогнозе на Facebook -странице Укргидрометцентра.

Дождливо будет завтра во многих западных областях, а больше всего осадков ожидается в Карпатах и ​​на Закарпатье.

Синоптики рассказали, что KAI заходит в Украину с запада, одновременно с этим другой циклон, который несколько дней находился над восточными областями страны, начал постепенно отходить в направлении Беларуси. Таким образом, в восточных регионах в ночное время осадки еще сохранятся, но должны исчезнуть к завтрашнему дню.

Дождливо будет 13 мая ночью на Закарпатье, в Карпатах, в восточных и северо-восточных областях, днем ​​на Западе Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории страны - без существенных осадков.

Температура воздуха в дневное время суток в среднем ожидается около +14... +19 градусов, а в восточных и юго-восточных областях столбики термометров будут колебаться между +19 и +24 градусами.

В Киеве 13 мая днем около +16... +18 градусов, в ночное время от +6 до +8 градусов. В столице переменная облачность, без существенных осадков.

Карта погоды в Украине 13 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)