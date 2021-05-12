Оттепель в Карпатах: объявлен третий уровень опасности из-за схождения лавин

В Карпатах продолжается оттепель. В связи с этим спасатели предупреждают о значительной опасности схождения лавин на высокогорье.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

По информации синоптиков, 12 мая, в связи с оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность на высокогорье восточной части Карпат в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен третий уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине начнется потепление на западе, однако на востоке страны все еще будут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +14 на востоке до +25 на западе.

Также РБК-Украина писало, что с 14 мая в стране начнется существенное потепление. 12-13 мая синоптики прогнозируют "свежую" погоду, местами с дождями и грозами. Уже с четверга температура воздуха поднимется на 3-5 градусов.

Отметим, вчера в Украине синоптики объявляли штормовое предупреждение. В части страны прогнозировали сильные порывы ветра. Непогода ожидалась в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, где порывы ветра могли достигать 15-20 м/с.