Циклон KAI притягне до України рясні дощі з грозами: де заливатиме

Погода в Україні через новий циклон KAI, який приходить на зміну минаючому, буде з рясними опадами у вигляді дощів і гроз в деяких регіонах. Така синоптична картина очікується в четвер, 13 травня. При цьому температура повітря буде досить висока.

Про це йдеться в прогнозі на Facebook -сторінці Укргідрометцентру.

Дощитиме завтра в багатьох західних областях, а найбільше опадів очікується в Карпатах і на Закарпатті.

Синоптики розповіли, що KAI заходить до України із заходу, одночасно з цим інший циклон, який кілька днів перебував над східними областями країни, почав поступово відходити в напрямку Білорусі. Таким чином, у східних регіонах у нічний час опади ще збережуться, але мають зникнути до завтрашнього дня.

Дощитиме 13 травня вночі на Закарпатті, в Карпатах, у східних та північно-східних областях, вдень на Заході України прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території країни - без істотних опадів.

Температура повітря в денний час доби в середньому очікується близько +14... +19 градусів, а в східних і південно-східних областях стовпчики термометрів коливатимуться між +19 і +24 градусами.

У Києві 13 травня вдень близько +16... +18 градусів, в нічний час від +6 до +8 градусів. У столиці мінлива хмарність, без істотних опадів.

Карта погоди в Україні 13 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)