В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше

Погода в Украине вскоре принесет настоящее майское потепление с дневными +25 градусов, и комфортными ночами. Синоптики поделились прогнозом и рассказали, что одинаково тепло будет не всюду.

Об этом нам рассказали синоптики ресурса Gismeteo.

Эксперты прогнозируют, что 12-13 мая нас ждет снижение температуры до +13 градусов, а на западе похолодает 14-15-го числа.

На выходных и в начале следующей недели потеплеет до +18+23, на востоке - до +26 градусов.

Середина следующей недели принесет новую холодную волну - особенно на запад - тут будет +15+17 градусов.

Но уже во второй половине недели - 20-23 мая - будет тепло - до +20+27 градусов.

При этом в ближайшие две недели по стране будут перемещаться атмосферные фронты - дождей, а местами с грозами - будет много.

Ниже смотрите прогноз синоптиков для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: Прогноз погоды на две недели (gismeteo.ua)