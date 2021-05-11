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В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 20:30
В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше Фото: Погода в Украине принесет сильное потепление (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре принесет настоящее майское потепление с дневными +25 градусов, и комфортными ночами. Синоптики поделились прогнозом и рассказали, что одинаково тепло будет не всюду.

Об этом нам рассказали синоптики ресурса Gismeteo.

Эксперты прогнозируют, что 12-13 мая нас ждет снижение температуры до +13 градусов, а на западе похолодает 14-15-го числа.

На выходных и в начале следующей недели потеплеет до +18+23, на востоке - до +26 градусов.

Середина следующей недели принесет новую холодную волну - особенно на запад - тут будет +15+17 градусов.

Но уже во второй половине недели - 20-23 мая - будет тепло - до +20+27 градусов.

При этом в ближайшие две недели по стране будут перемещаться атмосферные фронты - дождей, а местами с грозами - будет много.

Ниже смотрите прогноз синоптиков для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и вышеВ Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и вышеВ Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и вышеВ Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше

Скрин: Прогноз погоды на две недели (gismeteo.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о похолодании, которое затронет почти все области 12 мая. Во многих регионах будут дожди с грозами.

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