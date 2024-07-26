UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цікаві серіали про подружок, кохання та інтриги, які точно "зацінять" фани "Пліткарки"

Кадри з серіалів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто пам'ятає серіали "Пліткарка" та "Дівчата Гілмор", які змушували не відриватися від екранів аж до останньої серії. І якщо ви шукаєте щось подібне, то не розчаруєтеся, адже є декілька цікавих варіантів.

РБК-Україна (проект Syler) зібрало для вас 5 крутих серіалів про дружбу, кохання та кумедні пригоди.

"Не вірте с**ці з двадцять третьої"

Цей серіал розповість про сусідок, одна з яких дуже загадкова та закрита. До неї важко підібрати "ключик", але дружба та несподівані ситуації усе ж роблять своє. Історія про подружок, одну з яких зіграла Крістін Ріттер, змусить вас і сміятися, і затамовувати подих.

 

"Дві дівчини без копійчини"

Серіал розповість про офіціантку та багатійку, яка раптово втратила все, що мала. І разом їм доводиться виживати майже без грошей та можливостей. Втім, подружки усе ж знайдуть шанс втілити свої мрії в життя.

 

"Популярна і закохана"

Молодіжна багатосерійна драма з Беллою Торн розповість про дівчину, яка прокидається популярною, але зовсім не готова до слави. Головній героїні доводиться робити непростий вибір, а тому сюжет дуже насичений та цікавий.

 

"Скінс"

Цей серіал про підлітків та дружбу, яка іноді перетворюється на закоханість або навіть ворожнечу, вважається культовим. І якщо ви любите "Пліткарку", то "Скінс" вас приємно вразять. Іноді буде дуже смішно, але не обійдеться й без сумних сцен.

 

"Милі ошуканки"

Серіал розповість про загадкову смерть дівчини, чиї подружки намагаються знайти того, хто до цього причетний. Але виявиться, що вони багато чого приховували, а дехто не планує це тримати у секреті.  

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві фактифильмыФільми