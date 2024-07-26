Интересные сериалы о подружках, любви и интригах, которые точно "заценят" фаны "Сплетницы"

"Не верьте с**ке из двадцать третьей"

Этот сериал расскажет о соседках, одна из которых очень загадочная и закрытая. К ней трудно подобрать "ключик", но дружба и неожиданные ситуации все же делают свое. История о подружках, одну из которых сыграла Кристин Риттер, заставит вас и смеяться, и затаивать дыхание.

"Две девицы на мели"

Сериал расскажет об официантке и богачке, внезапно потерявшей все, что имела. И вместе им приходится выживать почти без денег и возможностей. Впрочем, подружки все же найдут шанс воплотить свои мечты в жизнь.

"Популярна и влюблена"

Молодежная многосерийная драма с Беллой Торн расскажет о девушке, которая просыпается популярной, но совсем не готова к славе. Главной героине приходится делать непростой выбор, поэтому сюжет очень насыщенный и интересный.

"Скинс"

Этот сериал о подростках и дружбе, которая иногда превращается в влюбленность или даже вражду, считается культовым. И если вы любите "Сплетницу", то "Скинс" вас приятно поразят. Иногда будет очень смешно, но не обойдется и без грустных сцен.

"Милые обманщицы"

Сериал расскажет о загадочной смерти девушки, чьи подружки пытаются найти того, кто к этому причастен. Но окажется, что они многое скрывали, а кое-кто не планирует держать это в секрете.