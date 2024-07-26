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Интересные сериалы о подружках, любви и интригах, которые точно "заценят" фаны "Сплетницы"

Кадры из сериалов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие помнят сериалы "Сплетница" и "Девченки Гилмор", которые заставляли не отрываться от экранов вплоть до последней серии. И если вы ищете что-то подобное, то не разочаруетесь, ведь есть несколько интересных вариантов.

РБК-Украина (проект Syler) собрало для вас 5 крутых сериалов о дружбе, любви и забавных приключениях.

"Не верьте с**ке из двадцать третьей"

Этот сериал расскажет о соседках, одна из которых очень загадочная и закрытая. К ней трудно подобрать "ключик", но дружба и неожиданные ситуации все же делают свое. История о подружках, одну из которых сыграла Кристин Риттер, заставит вас и смеяться, и затаивать дыхание.

 

"Две девицы на мели"

Сериал расскажет об официантке и богачке, внезапно потерявшей все, что имела. И вместе им приходится выживать почти без денег и возможностей. Впрочем, подружки все же найдут шанс воплотить свои мечты в жизнь.

 

"Популярна и влюблена"

Молодежная многосерийная драма с Беллой Торн расскажет о девушке, которая просыпается популярной, но совсем не готова к славе. Главной героине приходится делать непростой выбор, поэтому сюжет очень насыщенный и интересный.

 

"Скинс"

Этот сериал о подростках и дружбе, которая иногда превращается в влюбленность или даже вражду, считается культовым. И если вы любите "Сплетницу", то "Скинс" вас приятно поразят. Иногда будет очень смешно, но не обойдется и без грустных сцен.

 

"Милые обманщицы"

Сериал расскажет о загадочной смерти девушки, чьи подружки пытаются найти того, кто к этому причастен. Но окажется, что они многое скрывали, а кое-кто не планирует держать это в секрете.

 

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