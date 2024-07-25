Ці сюжети точно вас вразять. 5 фільмів про подорожі у часі, від яких неможливо відірватися

Історії про подорожі у часі - завжди непередбачувані та захопливі, адже ніколи не знаєш, що можна очікувати наступної хвилини.

Які стрічки на цю тему варто подивитись, аби точно не пошкодувати про витрачений час, ділиться РБК-Україна (проєкт Styler).

"Рай"

Стрічка розповідає про один із найцінніших ресурсів на Землі - час, і тут він виступає своєрідною валютою, якою можуть розплатитися боржники Головний герой працює в компанії, яка займається біотехнологіями та торгівлею часом. І усе було добре, поки боржницею не стає його дружина. Через це тепер вона вимушена віддати майже 40 років свого життя.

"Проєкт Нострадамус"

Фільм розповідає про детектива Майкла Ностранда, який співпрацює з агентом ФБР для розкриття цілої низки вбивств. Обставини є загадковими, а сліди злочинів ведуть до одного стародавнього культу. У пошуку підозрюваних головний герой опиняється у Франції за часів інквізиції та розгулу чуми.

Там він дізнається про легендарного віщуна Нострадамуса, а також про недобрі плани "Шостого ордену" знищити світ. І тепер, щоб запобігти Апокаліпсису, йому потрібно розпочати сміливу битву за майбутнє.

"Проєкт Адам"

Фантастичний фільм розгортається навколо головного героя Адама Ріда, який втрачає батька. Він залишається наодинці, його переповнюють туга та самотність.

Так триває до тих пір, поки хлопчик однієї ночі не стає свідком катастрофи невідомого летального об'єкта, після чого він зустрічає в гаражі дорослу версію себе. І той чоловік - дорослий Адам - ділиться із ним особливим завданням, яке вони мають виконати.

"2067"

Тут дія розгортається в недалекому майбутньому, де люди виживають як можуть на тлі екологічної катастрофи. Все більше помирають через кисневе голодування, оскільки рослин немає, а планета заповнена смогом. Штучний кисень не рятує, а лише створює розвиток невиліковного захворювання.

Вихід є - тимчасовий портал для подорожей у часі, куди має відправитись простий роботяга Ітан Вайт. Той навіть не підозрює, що чекає його у цій небанальній подорожі.

"Коханий з майбутнього"

Успішний та молодий чоловік Тім Лейк живе своїм життям, поки не дізнається від свого батька про приховану здібність чоловіків їхнього роду - вони можуть подорожувати у минуле. Ця навичка стає йому в пригоді, адже він починає використовувати обставини на свою користь, легко може їх виправити.

Так триває до тих пір, поки головний герой наприкінці фільму не доходить висновку, що у нього більше немає потреби подорожувати у часі. На це його наштовхнула ціла низка обставин, яка є з ним сталася.