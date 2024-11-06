Цікаві факти про вагітність та пологи: ви цього точно не знали!

Кожен третій малюк з'являється на світ за допомогою кесаревого розтину

Лише 10% дітей народжуються саме у той термін, який вказують акушери. Переважно - або трохи раніше (недоношені) або пізніше (переношені).

Найбільше дітей народжується чомусь у вівторок, а найменше - на вихідних.

Як правило, близнюки з'являються у тих сім'ях, де у минулих поколінь вже були близнюки або двійнята. У середньому частота їх народження становить 3%. А от з появою ЕКО ці показники значно зросли.

Першість за кількістю пологів належить жінці з Великобританії, яка жила ще у 17 столітті. Вона народжувала 38 разів.

Найбільша вага новонародженого була зафіксована у 1955 році в Італії. У щасливої мами народився справжній богатир з вагою 10 кг та зростом в 76 сантиметрів.

Найбільш багатодітною мамою виявилася селянка з Володимирської губернії, яка була заміжня з 1725 по 1765 рік. Вона народила чоловікові 69 дітей, але 16 разів вона мала двійнят, сім разів - трійню, а чотири рази - чотирняшек.

Найменшим немовлям стала одна з дівчаток-близнючок, народжена у 2004 році в США. Крихітка народилася на світ з вагою 260 грамів. Обидвох близнючок виходили у пренатальному центрі й зараз вони абсолютно нічим не відрізняються від інших дітей.

Навколоплідні води містять таку ж кількість солі, як і океанічна вода.

Діти, чий період зачаття припадає на холодну пору року, більш інтелектуальні.

Найбільшою кількістю дітей, зачатих за допомогою ЕКО, може похвалитися Австралія.

У Кореї весь внутрішньоутробний період розвитку дитини зараховується як вік. Тому у документах вказується не дата народження, а дата зачаття. І ці діти фактично на рік старші своїх однолітків в інших країнах.

До речі, в Індії документи роблять, як і в інших країнах, але день народження дитини святкують не в день пологів, а в день зачаття.

Вчені довели, що всі народні прикмети про стать дитини (хто народиться - хлопчик або дівчинка) - абсолютно безпідставні, бо, порівнюючи, з'ясувалося, що одна й та сама прикмета в різних країнах має протилежні значення.