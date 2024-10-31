5 важливих речей, яких дівчинку зможе навчити тільки тато

Для виховання здорової особистості потрібна не тільки мама, але й тато. Важливо, об участь у вихованні дитини приймали обидва батьки. Для дорослішання дівчинки обов'язково потрібна мама, але й роль батька у житті доньки - неоціненна.

Тато впливає на майбутній вибір доньки

У ранньому віці більшість дівчаток мріють вийти заміж за батька. Батько має у такій ситуації пояснити, що в його житті вже є кохана дружина - її мама, а на неї у майбутньому чекає інший чоловік, з яким вона зустрінеться, коли прийде час.

Але дівчинка спостерігає за батьком - як він поводиться з іншими людьми, а особливо - саме з нею. Дівчатка, яких батько сильно любить та завжди з нею поруч, піклується та захищає, виростають сміливими та впевненими у собі. І вони не погодяться на стосунки з поганим хлопцем, бо планка буде висока - від батька.

А от жінки, які обирають аб'юзерів у дорослому житті, найчастіше росли з батьком-аб'юзером.

Батько вчить ніжності

Жінки нерідко стикаються з партнерами, які не готові виявляти слабкість, ніжність і тепло. І у таких випадках формується думка, що усі чоловіки такі. В результаті такі жінки мають деякий страх перед чоловіками, які намагаються показати тільки свою сильну сторону.

А батько може показати донечці, що чоловік може бути ніжним, дбайливим і зворушливим. Навіть, якщо донька у майбутньому не зустріне такого ж чоловіка, у її свідомості буде міцно триматися думка, що сильна стать не завжди асоціюється з агресією та непоступливістю.

Тато будує самооцінку

Не факт, що дівчинка, яка стає дорослішою, отримує багато компліментів. І справа не у зовнішності - багато чоловіків намагаються придушити волю своєї партнерки, щоб було легше маніпулювати нею.

Саме жінки, які з дитинства не отримували багато уваги від батька, не вміють у дорослому віці сприймати компліменти. Починайте роботу над самооцінкою доньки з раннього дитинства - зрештою, вона залишиться вашою маленькою принцесою на все життя

Батько вчить поваги до мами

Звичайно, тато може чудово ставитися до дочки, але не варто забувати й про жінку, яка її народила. Це має працювати як для тих, хто живе однією сім'єю, так і у випадку проживання окремо.

Навіть після розлучення не варто говорити погано про матір вашої доньки - дівчинка вбирає реакцію батька і ставлення, транслюючи її на себе. Бо дівчинка завжди має неймовірно тісний зв'язок з матір'ю.

Тато показує цікавість до її життя

На дитячих ранках і шкільних заходах татусі трапляються рідко, і переважно всюди присутні мами. Ви не повірите, наскільки буде щаслива дівчинка, якщо побачить батька серед глядачів.

Для неї це буде значити, що тато не тільки сильний і дбайливий, а й уважний, готовий підтримати навіть її "дівчачі" інтереси. Не варто недооцінювати присутність батька у кожному кроці життя дівчинки.