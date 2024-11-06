Интересные факты о беременности и родах: вы этого точно не знали!

Каждый третий малыш появляется на свет с помощью кесарева сечения

Только 10% детей рождаются именно в тот срок, который указывают акушеры. В основном - или чуть раньше (недоношенные) или позже (переношенные).

Больше детей рождается почему-то во вторник, а меньше всего - на выходных.

Как правило, близнецы появляются в тех семьях, где у прошлых поколений уже были близнецы или близнецы. В среднем частота их рождения составляет 3%. А вот с появлением ЭКО эти показатели значительно выросли.

Первенство по количеству родов принадлежит женщине из Великобритании, жившей еще в 17 веке. Она рожала 38 раз.

Наибольший вес новорожденного был зафиксирован в 1955 году в Италии. У счастливой матери родился настоящий богатырь с весом 10 кг и ростом в 76 сантиметров.

Наиболее многодетной мамой оказалась крестьянка из Владимирской губернии, которая была замужем с 1725 по 1765 год. Она родила мужчине 69 детей, но 16 раз она имела двойню, семь раз - тройню, а четыре раза - четверняшек.

Самым маленьким младенцем стала одна из девочек-близнецов, рожденная в 2004 году в США. Крошка родилась на свет с весом 260 граммов. Обоих близнецов выходили в пренатальном центре и сейчас они абсолютно ничем не отличаются от других детей.

Околоплодные воды содержат такое же количество соли, как и океаническая вода.

Дети, чей период зачатия приходится на холодное время года, более интеллектуальны.

Наибольшим количеством детей, зачатых с помощью ЭКО, может похвастаться Австралия.

В Корее весь внутриутробный период развития ребенка засчитывается как возраст. Потому в документах указывается не дата рождения, а дата зачатия. И эти дети фактически на год старше своих сверстников в других странах.

Кстати, в Индии документы делают, как и в других странах, но день рождения ребенка отмечают не в день родов, а в день зачатия.

Ученые доказали, что все народные приметы о полу ребенка (кто родится - мальчик или девочка) - абсолютно безосновательны, потому что, сравнивая, выяснилось, что одна и та же примета в разных странах имеет противоположные значения.