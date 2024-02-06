Чекала на пропозицію 8 років. Цікаві факти про Олену Зеленську, які вас здивують

Олена Зеленська - перша леді України і дружина Володимира Зеленська, яка до президентства чоловіка трималась подалі від популярності.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало маловідомі та цікаві факти з життя пані Зеленської і залюбки ділиться ними з вами.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: інтерв'ю Зеленської, Вікіпедія та соціальні мережі першої леді.
Олена вчилась в одній гімназії разом з Володимиром Зеленським, щоправда, у різних класах. Але вже тоді нинішній президент був закоханий у неї, а сама ж Олена не помічала хлопця, проте знала, що якщо сміється велика компанія, там обов’язково є Володимир.
Зеленська з відзнакою закінчила Криворізький технічний університет, будівельний факультет. Але після отримання диплома магістра за фахом архітектора, вона практично жодного дня не попрацювала за фахом.
Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Олена понад 15 років працювала сценаристом у "Студії Квартал 95" є, і була єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу «Вечірній квартал».
Хрещення за православним обрядом майбутня перша леді прийняла вже у дорослому віці, а її хрещеною матір'ю стала подруга і колега, а також "квартальна дружина" Зеленського - Олена Кравець.
Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Пані Олена дійсно довго чекала, поки Володимир запропонує їй руку і серце, адже він боявся, що після весілля одразу підуть діти, а це не входило у найближчі плани пари.
За весь час повномасштабного вторгнення, Олена продемонструвала свою любов до брошок, каблучок, сережок та інших аксесуарів, які допомагають їй передавати важливі меседжі світу. До того ж дружина президента обирає лише українські бренди.
У президентській сім'ї є дві собаки, біла швейцарська вівчарка Нора і чорний цвергшнауцер Петя, папуга, рибки й морська свинка.
Цікаві факти про Олену Зеленську (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
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