RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ждала предложения 8 лет. Интересные факты об Елене Зеленской, которые вас удивят

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская - первая леди Украины и жена Владимира Зеленская, которая до президентства мужа держалась подальше от популярности.

РБК-Украина (проект Styler) собрало малоизвестные и интересные факты из жизни Зеленской и охотно делится ими с вами.

В ходе подготовки материала были использованы следующие источники: интервью Зеленской, Википедия и социальные сети первой леди.

Встретила любовь всей жизни в школе

Елена училась в одной гимназии вместе с Владимиром Зеленским, правда, в разных классах. Но уже тогда нынешний президент был влюблен в нее, а сама Елена не замечала парня, однако знала, что если смеется крупная компания, там обязательно есть Владимир.

Никогда не работала по специальности

Зеленская с отличием окончила Криворожский технический университет, строительный факультет. Но после получения диплома магистра по специальности архитектуре, она практически ни дня не поработала по специальности.

Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Писала сценарии для "Вечернего квартала"

Елена более 15 лет работала сценаристом в "Студии Квартал 95", и была единственной женщиной, которая писала шутки для шоу «Вечерний квартал».

Ее крестная мать Елена Кравец

Крещение по православному обряду будущая первая леди приняла уже во взрослом возрасте, а ее крестной матерью стала подруга и коллега, а также "квартальная жена" Зеленского – Елена Кравец.

Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Ждала предложения 8 лет

Елена действительно долго ждала, пока Владимир предложит ей руку и сердце, ведь он боялся, что после свадьбы сразу пойдут дети, а это не входило в ближайшие планы пары.

Любит оригинальные украшения

За все время полномасштабного вторжения, Елена продемонстрировала свою любовь к брошям, кольцам, серьгам и другим аксессуарам, которые помогают ей передавать важные месседжи мира. К тому же супруга президента выбирает только украинские бренды.

Любит домашних животных

В президентской семье есть две собаки, белая швейцарская овчарка Нора и черный цвергшнауцер Петя, попугай, рыбка и морская свинка.

Интересные факты об Елене Зеленской (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская