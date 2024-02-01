Олена Зеленська у латвійському музеї окупації показала, як носити чорний брючний костюм (фото)

Олена Зеленська наразі перебуває у Латвії з робочою поїздкою і має змогу демонструвати свої нові образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Олени Зеленської

Олена Зеленська показала, як носити чорний класичний костюм

Здається, вже всі звикли до того, що пані Зеленська зачаровує своїми вбраннями, але перша леді не зупиняється і кожного разу їй вдається підкорити весь світ.

Зараз у пані Олени почався період ділових поїздок і вона розпочала їх з Латвії. Зеленська вже встигла зустрітися з президентом країни та з прем’єр-міністркою і тепер її чекають нові зустрічі.

Сьогодні дружина президента України відвідала музей окупації, де латвійці демонструють реалії, які нині переживають українці.

"Сьогодні в межах свого візиту побувала в цьому Музеї з відповідальною місією: тут відкрився аудіогід українською мовою, 78-й у нашому проєкті. Як на мене, украй важливий гід, адже історичне минуле Латвії надзвичайно цінне для розуміння сьогодення України", - ділиться Зеленська.

Перша леді завітала до музею у костюмі, колір якого відповідає тематиці музею - у чорному. Її брючний костюм, на перший погляд, є абсолютно класичним та звичайним, адже складається з прямих брюк та двобортного піджака.

Олена Зеленська у новому образі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Проте пані Зеленська доповнила його аксесуарами - брошкою, яка ніби поєднує у собі колоски та якір. А також досить помітними сережками. Також, як завжди Олена була у туфлях човниках і цього разу чорного кольору.

"Вдячна керівництву Музею окупації Латвії, його директорці Солвіті Віба, що була присутня на відкритті, Посольству України в Республіці Латвія, а також усім, хто розділив із нами цю важливу подію, зокрема меру Риги Вілнісу Кірсісу, його заступникам Едварду Ратнієксу та Лінді Озолі", - пише Олена.

Музей окупації в Латвії (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)