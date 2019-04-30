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ЦИК объявит результаты выборов: где и когда их увидеть

STYLERВыборы 2019    30.04.2019 - 09:17
ЦИК объявит результаты выборов: где и когда их увидеть
Выборы 2019 - сегодня ЦИК объявит результаты (коллаж РБК-Украина)

Результаты выборов будут объявлены в последний день апреля

Официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены сегодня, 30 апреля, около 12:00. Об этом сообщила прес-служба ЦИК.

В сообщении сказано, что до 10:00 будет обработана вся информация с избирательных округов и на полдень запланировано основное заседание, на котором будут озвучены окончательные цифры.

Публикация официальных результатов президентских выборов-2019 будет сделана в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" в субботу, 4 мая.

Напомним, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. По результатам подсчетов, за Владимира Зеленского отдали 73,22% голосов, а за Петра Порошенко - 24,45%.

ЦИК объявит результаты выборов: где и когда их увидеть

Выборы 2019 - сегодня ЦИК объявит результаты (фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали, что выпускники 11 класса записали приглашение на выпускной вечер в стиле видеообращений Владимира Зеленского и Петра Порошенко, посредством которых они приглашали друг друга на дебаты.

К слову, будущий президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем поздравлении он поблагодарил защитников Украины и пожелал всем мира и добра.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на слова будущего президента.

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