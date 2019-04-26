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ЦИК объявит результаты выборов президента 30 апреля

Новости » Выборы 2019    26.04.2019 - 18:38
ЦИК объявит результаты выборов президента 30 апреля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание состоится ориентировочно в 12:00

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты второго тура выборов президента на заседании 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

Сообщается, что заседание состоится ориентировочно в 12:00.

"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия утвердила официальные результаты выборов 2019 на заграничном округе. На заседании ЦИК подписали протокол о результатах голосования на зарубежном округе. В итоговом документе, по данным Центризбиркома, во втором туре президентских выборов приняли участие более 59 тысяч избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 54,73%, за Владимира Зеленского - 43,78%.

Добавим, сегодня ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов.

ЦИК подвел итоги выборов на заграничном округе ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
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