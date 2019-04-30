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ЦВК оголосить результати виборів: де і коли їх побачити

STYLERВибори 2019    30.04.2019 - 09:17
ЦВК оголосить результати виборів: де і коли їх побачити
Вибори 2019 - сьогодні ЦВК оголосить результати (колаж РБК-Україна)

Результати виборів будуть оголошені в останній день квітня

Офіційні результати виборів президента України будуть оголошені сьогодні, 30 квітня, близько 12:00. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

У повідомленні сказано, що до 10:00 буде оброблена вся інформація з виборчих округів та на полудень заплановано основне засідання, на якому будуть озвучені остаточні цифри.

Публікація офіційних результатів президентських виборів-2019 буде зроблена в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" у суботу, 4 травня.

Нагадаємо, 23 квітня Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів. За результатами підрахунків, за Володимира Зеленського віддали 73,22% голосів, а за Петра Порошенка - 24,45%.

ЦВК оголосить результати виборів: де і коли їх побачити

Вибори 2019 - сьогодні ЦВК оголосить результати (фото: РБК-Україна)

Раніше ми писали, що випускники 11 класу записали запрошення на випускний вечір в стилі відеозвернень Володимира Зеленського та Петра Порошенка, за допомогою яких вони запрошували один одного на дебати.

До речі, майбутній президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму привітанні він подякував захисників України і побажав всім миру і добра.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на слова майбутнього президента.

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