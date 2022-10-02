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На цих знаків Зодіаку зовсім скоро чекають погані новини: кому бути обережним

Фото: Гороскоп на жовтень 2022 (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гороскоп на жовтень 2022 розповість, яким знакам Зодіаку найближчого тижня не пощастить. На них чекають не приємні новини.

Про це пише SantePlus.

Діва

На представників цього знаку Зодіаку чекає поганий тиждень. Їм буде важко відступити від своїх планів та розслабитись.

Через брак натхнення вони не відчуватимуть можливості реалізувати свій проект, тому вони дуже швидко втратять самовладання. Весь свій поганий настрій та розчарування Діви виллють на невинну людину.

В результаті Діви почуватимуться погано. Якщо це станеться, постарайтеся зберігати спокій і відкласти розмови з іншими людьми.

Скорпіон

На цьому тижні на у Скорпіонів гнів візьме гору над здоровим глуздом. Наступні кілька днів ви будете у поганому настрою та виходитимете за межі своїх можливостей.

Ви просто будете відчувати злість, роздратованість і підніматимете з цього приводу великий скандал. Все тому, що Скорпіони не будуть розуміти, що їх так засмучує в цей час.

Овен

На Овнів теж чекає не легкий тиждень. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то остерігайтеся непорозумінь з партнером. Також уникайте поки що освідчення в коханні.

Загалом, щоб уникнути конфліктів, заспокойтеся перш ніж починати дискусію.

Раніше ми називали знаки Зодіаку, у яких можуть виникнути серйозні проблеми до кінця тижня.

А ще розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку найближчим часом переживе розрив стосунків.

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