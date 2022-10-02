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Эти знаки Зодиака совсем скоро ждут плохие новости: кому быть осторожным

Фото: Гороскоп на октябрь 2022 (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака в ближайшую неделю не повезет. На них ждут неприятные новости.

Об этом пишет SantePlus.

Дева

Представителей этого знака Зодиаку ждет плохая неделя. Им будет трудно отступить от своих планов и расслабиться.

Из-за отсутствия вдохновения они не будут чувствовать возможности реализовать свой проект, поэтому они очень быстро потеряют самообладание. Все свое плохое настроение и разочарование Девы выльют на невинного человека.

В результате Девы будут чувствовать себя плохо. Если это произойдет, постарайтесь сохранять спокойствие и отложить разговоры с другими людьми.

Скорпион

На этой неделе на у Скорпионов гнев возобладает над здравым смыслом. Следующие несколько дней вы будете в плохом настроении и будете выходить за пределы своих возможностей.

Вы просто будете чувствовать злость, раздраженность и будете поднимать по этому поводу большой скандал. Все потому, что Скорпионы не будут понимать, что их так огорчает в это время.

Овен

На Овнов тоже ждет не легкая неделя. Если вы находитесь в отношениях, то остерегайтесь недоразумений с партнером. Также избегайте пока признания в любви.

Вообще, чтобы избежать конфликтов, успокойтесь, прежде чем начинать дискуссию.

Раньше мы называли знаки Зодиака, у которых могут возникнуть серьезные проблемы до конца недели.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака в ближайшее время переживет разрыв отношений.

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