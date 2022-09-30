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Ці знаки Зодіаку зможуть розв'язати усі фінансові проблеми до кінця 2022 року

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П'ятниця 30 вересня 2022 06:50
Ці знаки Зодіаку зможуть розв'язати усі фінансові проблеми до кінця 2022 року Хто зі знаків Зодіаку вирішить проблеми з грошима до кінця року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на осінь 2022 року розповість, хто зі знаків Зодіаку зможе погасити всі борги та покращити фінансове становище найближчими місяцями. Як тільки відступить ретроградний Меркурій на початку жовтня, з'явиться рівновага у грошових питаннях, і ситуація почне швидко покращуватись.

Хто зі знаків Зодіаку зможе навести лад у фінансових справах до кінця 2022 року, розповіли у SantePlus.

Овен

Овни дуже імпульсивні і їм важко керувати своїми фінансами. Це часто призводить до того, що вони хочуть побалувати себе та близьких поза межами бюджету. Якщо грошей не вистачить, то вони беруть позику або кредити. А потім віддають, і це коло не закінчується практично все життя.

Але у багатьох Овнів наприкінці цього року з'явиться шанс розв'язати проблему з фінансами та навчитися краще керувати грошима. І в цьому їм допоможе Юпітер.

Близнюки

Близнюки завжди мають багато стратегій та ідей, де взяти додаткові кошти на задоволення своїх бажань. Вони схильні до боргів і не хочуть вчитися управляти своїми фінансами розважливо.

Кінець 2022 стане вдалим періодом для Близнюків, оскільки вони зможуть знайти баланс у грошовій сфері й при цьому не відмовитися від улюблених звичок.

Скорпіон

Цього року Скорпіонам довелося витратити суми набагато більше, ніж вони розраховували. А ще й відпочинок влетів у копійчину.

Але до кінця 2022 року Скорпіони зможуть отримати суму, яка дозволить погасити абсолютно всі борги. Залишиться лише правильно розпорядитися власними коштами.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку жовтень принесе зміни у житті.

А ще розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку найближчим часом переживе розрив стосунків.

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