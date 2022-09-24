Ці три знаки Зодіаку переживуть розрив протягом місяця: кому не пощастить

Гороскоп на місяць розповість про три знаки Зодіаку, які переживуть болісний розрив в період Сонця в Терезах (з 23 вересня до 23 жовтня).

Скорпіон

Скорпіони, швидше за все, переживуть розрив протягом "сезону Терезів". Вони будуть шукати новий баланс, який вони більше не знайдуть у своїй парі, і деякі з них захочуть змінити партнера.

Їм буде важко встановити довгострокові стосунки, оскільки вони не можуть повністю довіритися. Деякі уродженці знаку Зодіаку можуть пережити досить сумний і похмурий період після розлуки, але це дозволить їм нарешті зрозуміти, чого вони шукають у партнері.

Рак

Раки підходять до кінця своїх стосунків і знають, що врятувати їх вже не вийде. У "сезон Терезів" деякі представники цього знаку Води нарешті зможуть розплющити очі та рухатися вперед у своєму житті.

Настав час подумати і сказати один одному правду. Вони зможуть висловити те, що насправді відчувають, але не зможуть повернутися назад. Пара розпадеться, не давши собі другого шансу.

Стрілець

Цей період внесе ясність у життя Стрільців. Вони будуть більш схильні бачити, чого вони дійсно хочуть у своїй парі, і особливо те, що їх більше не влаштовує. Вони могли пережити розлуку і переїхати в інше місто, щоб досліджувати нові горизонти.

Вони вирушать у подорож самопізнання, яка буде дуже корисною для їхніх майбутніх романтичних стосунків.