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Ці три знаки Зодіаку переживуть розрив протягом місяця: кому не пощастить

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Субота 24 вересня 2022 06:30
Ці три знаки Зодіаку переживуть розрив протягом місяця: кому не пощастить Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на місяць розповість про три знаки Зодіаку, які переживуть болісний розрив в період Сонця в Терезах (з 23 вересня до 23 жовтня).

Про це пише SantePlus.

Скорпіон

Скорпіони, швидше за все, переживуть розрив протягом "сезону Терезів". Вони будуть шукати новий баланс, який вони більше не знайдуть у своїй парі, і деякі з них захочуть змінити партнера.

Їм буде важко встановити довгострокові стосунки, оскільки вони не можуть повністю довіритися. Деякі уродженці знаку Зодіаку можуть пережити досить сумний і похмурий період після розлуки, але це дозволить їм нарешті зрозуміти, чого вони шукають у партнері.

Рак

Раки підходять до кінця своїх стосунків і знають, що врятувати їх вже не вийде. У "сезон Терезів" деякі представники цього знаку Води нарешті зможуть розплющити очі та рухатися вперед у своєму житті.

Настав час подумати і сказати один одному правду. Вони зможуть висловити те, що насправді відчувають, але не зможуть повернутися назад. Пара розпадеться, не давши собі другого шансу.

Стрілець

Цей період внесе ясність у життя Стрільців. Вони будуть більш схильні бачити, чого вони дійсно хочуть у своїй парі, і особливо те, що їх більше не влаштовує. Вони могли пережити розлуку і переїхати в інше місто, щоб досліджувати нові горизонти.

Вони вирушать у подорож самопізнання, яка буде дуже корисною для їхніх майбутніх романтичних стосунків.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку чекають великі зміни зовсім скоро.

Також читайте повний прогноз для кожного знаку Зодіаку на тиждень.

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