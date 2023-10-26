У цих знаків Зодіаку розпочнеться щаслива смуга наприкінці жовтня

Гороскоп на кінець жовтня обіцяє кардинальні зміни у житті всіх представників зодіакального сузір'я. У суботу, 28 жовтня, на нас чекає повний місяць і місячне затемнення, які дадуть старт абсолютно новим і несподіваним подіям у житті.

У когось зі знаків Зодіаку почнеться щаслива смуга в останні дні жовтня, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Spiritualify.

Рак

Повний місяць стане для вас справжнім маяком, який відкриє нові погляди та переконання у вашому житті. Це збільшить ваше усвідомлення глибоких змін, які торкнуться вашої духовної сфери. Зараз ви занурені у пошуки заземлення та стабільності, у дослідження способів довгострокової безпеки та комфорту.

У вас з'явиться шанс зайнятися діяльністю, яка сприяє глибокому зв'язку з тим, що принесе комфорт. Вам варто зайнятися роздумами про ваші погляди, переконання та відкинути все те, що не допомагає вам досягти гармонії.

Відпустіть старі стереотипи мислення та звільніть більше місця для нових ідей. Спробуйте зробити щось нове, завітати до місць, де ви не бували, відкрийте себе нескінченним можливостям.

Скорпіон

Останні вихідні жовтня дозволять Скорпіонові поринути у сферу навичок догляду за собою та ритуалів психічного здоров'я. Вам доведеться задуматися про те, як забезпечити довгострокову стабільність і комфорт у важливих аспектах вашого благополуччя.

Зараз настав час прийняти той факт, що вам необхідний відпочинок та перезавантаження, щоб заповнити енергію та ресурси. Тільки це дозволить вам рухатися далі та добиватися нових перемог.

Не турбуйтеся, що ви щось пропустите через свій відпочинок. Зосередьтеся на особистих стосунках, дружбі, надіях, мріях та підтримці. Вам варто також уважно придивитися до кола своїх друзів - за необхідності варто встановити чіткі межі.

Енергія Місяця дозволить вам вирішити будь-які приховані драми, тому визначтеся, хто наповнює вас позитивом, а хто змушує відчувати спустошеним. Це необхідно, щоб захистити свою внутрішню енергію та рухатися вперед. Пам'ятайте, що помилки минулого не визначають, ким ви стали зараз.

Риби

Повний Місяць висвітлить вас ніжним світлом і приверне вашу увагу до світу звичок та розпорядку дня, які формують ваше повсякденне життя. Вам доведеться задуматися про те, наскільки важливі ритуали зможуть принести вам радість та комфорт. Якщо ви опинилися в полоні звичок, які не покращують ваш фізичний стан, то знайте - на вас чекають значні зміни, які все виправлять.

Вам доведеться відмовитися від того, що вже застаріло та звільнити місце для чогось нового. Якщо у вас був жорсткий графік дня - настав час його послабити та прислухатися до самого себе. Цей період стане нагадуванням, що потрібно дбайливо ставитись до себе і піклуватися про свій організм.

Ще ця повня принесе вам порцію слави та визнання і запропонує задуматися, який слід ви залишите в цьому світі. У вас з'явиться можливість відмовитися від контролю та зосередитись на власному зціленні.