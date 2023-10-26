У этих знаков Зодиака начнется счастливая полоса в конце октября

Гороскоп на конец октября обещает кардинальные перемены в жизни всех представителей зодиакального созвездия. В субботу, 28 октября, нас ждет полнолуние и лунное затмение, которые дадут старт совершенно новым и неожиданным событиям в жизни.

У кого из знаков Зодиака начнется счастливая полоса в последние дни октября, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Рак

Полная луна станет для вас настоящим маяком, который откроет новые взгляды и убеждения в вашей жизни. Это увеличит ваше осознание глубоких изменений, которые коснутся ваше духовной сферы. Сейчас вы погружены в поиски заземления и стабильности, в исследование способов долгосрочной безопасности и комфорта.

У вас появится шанс заняться деятельностью, которая способствует глубокой связи с тем, что принесет комфорт. Вам стоит заняться размышлениями о ваших взглядах, убеждениях и отбросить все то, что не помогает вам достичь гармонии.

Отпустите старые стереотипы мышления и освободите больше места для новых идей. Попробуйте сделать что-то новое, посетить места, где вы не бывали, откройте себя бесконечным возможностям.

Скорпион

Последние выходные октября позволят Скорпиону погрузиться в сферу привычек ухода за собой и ритуалов психического здоровья. Вам придется задуматься о том, как обеспечить себе долгосрочную стабильность и комфорт в важных аспектах вашего благополучия.

Сейчас пришло время принять тот факт, что вам необходим отдых и перезагрузка, чтобы восполнить энергию и ресурсы. Только это позволит вам двигаться дальше и добиваться новых побед.

Не беспокойтесь, что вы что-то пропустите из-за своего отдыха. Сосредоточьтесь на личных отношениях, дружбе, надеждах, мечтах и поддержке. Вам стоит также внимательно присмотреться к кругу своих друзей - при необходимости стоит установить четкие границы.

Энергия Луны позволит вам решить любые скрытые драмы, поэтому определитесь, кто наполняет вас позитивом, а кто заставляет чувствовать опустошенным. Это необходимо, чтобы защитить свою внутреннюю энергию и двигаться вперед. Помните, что ошибки прошлого не определяют того, кем вы стали сейчас.

Рыбы

Полная Луна осветит вас нежным светом и привлечет ваше внимание к миру привычек и распорядку дня, которые формируют вашу повседневную жизнь. Вам придется задуматься о том, как важные ритуалы смогут принести вам радость и комфорт. Если вы оказались в плену привычек, которые не улучшают ваше физическое состояние, то знайте - вас ждут значительные изменения, которые все исправят.

Вам придется отказаться от того, что уже устарело и освободить место для чего-то нового. Если у вас был жесткий график дня - пришло время его ослабить и прислушаться к самому себе. Этот период станет напоминанием, что нужно бережно относиться к себе и заботиться о своем организме.

Еще это полнолуние принесет вам порцию славы и признания и предложит задуматься, какой след вы оставите в этом мире. У вас появится возможность отказаться от контроля и сосредоточиться на собственном исцелении.