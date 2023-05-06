У цих знаків Зодіаку почнеться "біла смуга" вже на цих вихідних!

Гороскоп на вихідні 6-7 травня розповість про два знаки Зодіаку, для яких цей час означає початок "білої смуги". Астрологи кажуть, що представників цих сузір'їв чекає дуже успішний період у житті.
Про це пише Meta.
Близнюкам на цих вихідних має пощастити у "взаєминах із зовнішнім світом". Йдеться про нові знайомства чи покращення відносин із родичами, знайомими, колегами на роботі.
Астрологи радять вам намагатися бути відкритими з людьми, дотримуючись особистих меж, і ваше оточення відповість вам взаємністю.
Коротка характеристика знака:
Леви на вихідних отримають змогу продемонструвати свою креативність. Це можуть бути різноманітні творчі проекти, або ж цікава робота, яка дозволить виявити свої неабиякі здібності.
Після цих вихідних вас чекатиме визнання з боку оточення, тож не варто втрачати такий унікальний шанс.
Коротка характеристика знака:
Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку можна назвати фатальними.
Також дізнайтеся, які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найвимогливішими.