У этих знаков Зодиака начнется "белая полоса" уже в эти выходные!

Близнецы

Близнецам в эти выходные должно повезти в "отношениях с внешним миром". Речь идет о новых знакомствах или улучшении отношений с родственниками, знакомыми, коллегами на работе.

Астрологи советуют вам пытаться быть открытыми с людьми, соблюдая личные границы, и ваше окружение ответит вам взаимностью.

Краткая характеристика знака:

Сильные стороны Близнецов: остроумие, общительность, развитая интуиция, хорошее чувство юмора, креативность, жизнелюбие.

Слабые стороны: непунктуальность, бестактность, склонность к азарту, изменчивость, транжирство, зависимость от мнения окружающих.

Хорошая совместимость со знаками: Весы, Водолей, Близнецы, Овен, Лев, Стрелец.

Плохая совместимость со знаками: Рыбы, Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог.

Лев

Львы на выходных смогут продемонстрировать свою креативность. Это могут быть разнообразные творческие проекты, или интересная работа, которая позволит выявить свои незаурядные способности.

После этих выходных вас будет ждать признание со стороны окружающих, поэтому не стоит упускать такой уникальный шанс.

Краткая характеристика знака: