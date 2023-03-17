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П'ятірка, якій не вгодити: ці чоловіки за знаком Зодіаку - найвимогливіші

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П'ятниця 17 березня 2023 20:10
П'ятірка, якій не вгодити: ці чоловіки за знаком Зодіаку - найвимогливіші Які чоловіки - найвимогливіші за знаком Зодіаку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про те, які чоловіки за знаком Зодіаку згідно з особливостями їхніх характерів, вважаються найбільш вимогливими.

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Лев

Очолюють п'ятірку найвимогливіших чоловіків саме Леви. Адже представники даного знака природжені лідери, які постійно прагнуть бути першими у всьому, весь час самовдосконалюючись.

Схожі запити у них і до оточуючих людей. Вони допускають бачити поруч з собою виняткову особу, яка помітно перевершує інших дівчат. Причому кохана повинна не тільки блищати на публіці, але і вміло справлятися з домашніми обов'язками.

Водолій

Хоч Водолії і не завищують планку близьким людям, ужитися з ними дуже важко. Їх вимогливість до себе доходить до абсурду, адже вони - повні сумнівів і невдоволення з приводу власної досконалості.

Вступити у стосунки з Водолієм зможе тільки жінка з винятковим терпінням, яка прийме всі "бзики" такого чоловіка.

Стрілець

Багато різних дівчат було в житті Стрільця, але він як і раніше залишається самотній. А причина тому криється в завищених вимогах до потенційної обраниці.

При цьому дівчина, яка зуміє підкорити його, знайде в особі такого чоловіка надійного і відданого партнера. Але їй важливо бути ще й хорошою господинею, яка створить затишок, чистоту і завжди смачно нагодує.

Рак

Чоловік-Рак вважає, що гідний кращого, тому і до вибору коханої підходить відповідально. Він не буде проявляти увагу до жінки до тих пір, поки не переконається, що вона цього гідна.

Якщо ж його припущення виправдалися, Рак почне активно діяти і швидко доб'ється бажаного.

Козеріг

Закривають рейтинг вимогливих чоловіків Козероги. У них завищена планка не до себе ідеального, а до оточуючих.

Їм важко переносити людську недосконалість, тому часто вони намагаються змінити оточуючих і вписати їх у свою бездоганну картинку.

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