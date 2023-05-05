Фатальні жінки за знаком Зодіаку: такі зустрічаються раз на все життя

Гороскоп розповість про жінок, які відповідно до свого знаку Зодіаку можуть стати фатальними у вашому житті. Серед них - "залізні леді", хижачки, мстивиці і дами з таким стрижнем, що об нього можна зламатися.

Діва

Це вперті, суворі і дуже послідовні у вчинках жінки. У стосунках такі дами швидше нагадують сувору викладачку, ніж серпанкову панночку, що особливо підкуповує деяких чоловіків. У Дів закохуються сліпо і швидко, вони буквально одурманюють шанувальників своєю прихованою сексуальністю.

Чоловікам варто бути обережніше, бо ці жінки дуже люблять владу і часто стають головними в сім'ї. Іноді Діви можуть дозволити собі відпускати шпильки на адресу обранця, зовсім не переживаючи про його почуття.

Лев

Як і справжня левиця - ця жінка природжена хижачка. Вона скине корону з будь-якого, хто посміє думати, що він краще неї і присвоїть цей трофей собі. Харизматична, красива і яскрава - левиця зачарує будь-якого чоловіка і змусить його сходити по ній з розуму.

Представниці даного знака Зодіаку люблять владу і не приховують цього. Заради досягнення цілей ці жінки будуть готові на все. Навіть ризикнути своїм шанувальником, якщо знадобиться.

Скорпіон

Може здатися, що дівчина-Скорпіон неймовірно ніжна і тендітна. Багатьох чоловіків підкуповує цей невинний образ, що вимагає піклування. Однак це всього лише маска, причому одна з найулюбленіших у Скорпіонів. Коли вони зрозуміють, що обранець остаточно загруз в любовних тенетах, вони покажуть своє справжнє обличчя.

Дамам цього знака Зодіаку властиво мати високий інтелект, буйну вдачу і твердий стрижень. Жінок цього знака Зодіаку також відрізняє злопам'ятність і любов до помсти, яку вони вважають за краще подавати холодною.

Телець

Розважливість, залізна логіка, але при цьому непередбачуваність - характерні риси для представниць цього знака Зодіаку. Вони частіше за інших йдуть на корисливі стосунки або використовують чоловіків, щоб домагатися задуманого.

Хороші актриси, вони легко можуть ввести в оману своєю привабливою зовнішністю і податливим характером, який вони будуть демонструвати в перші місяці взаємин. Якщо ж виявиться, що обранець "не той", жінка-Телець безжально покине його і відправиться на пошуки нової мети.

Козеріг

Серцева прихильність і метелики в животі - це не про жінок-Козерогів. В її житті і почуттях превалює здоровий глузд і раціональність. Вона далека від романтики, прагне до підрахунків і точних значень.

У такої жінки все розкладено по поличках, що може змусити зачахнути надто пристрасного і натхненного обранця. Може статися, що жінка-Козеріг не відпустить його, якщо він раптом надумає втекти. Особливо, якщо вона бачить в обранцеві якусь вигоду.