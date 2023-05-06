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У цих знаків Зодіаку почнеться "біла смуга" вже на цих вихідних!

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Субота 06 травня 2023 06:30
У цих знаків Зодіаку почнеться "біла смуга" вже на цих вихідних! Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідних (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вихідні 6-7 травня розповість про два знаки Зодіаку, для яких цей час означає початок "білої смуги". Астрологи кажуть, що представників цих сузір'їв чекає дуже успішний період у житті.

Про це пише Meta.

Близнюки

Близнюкам на цих вихідних має пощастити у "взаєминах із зовнішнім світом". Йдеться про нові знайомства чи покращення відносин із родичами, знайомими, колегами на роботі.

Астрологи радять вам намагатися бути відкритими з людьми, дотримуючись особистих меж, і ваше оточення відповість вам взаємністю.

Коротка характеристика знака:

  • Сильні сторони Близнюків: дотепність, товариськість, розвинена інтуїція, гарне почуття гумору, креативність, життєлюбність.
  • Слабкі сторони: непунктуальність, нетактовність, схильність до азарту, мінливість, тринькання, залежність від думки оточуючих.
  • Хороша сумісність зі знаками: Терези, Водолій, Близнюки, Овен, Лев, Стрілець.
  • Погана сумісність зі знаками: Риби, Діва, Телець, Рак, Скорпіон, Козеріг.

Лев

Леви на вихідних отримають змогу продемонструвати свою креативність. Це можуть бути різноманітні творчі проекти, або ж цікава робота, яка дозволить виявити свої неабиякі здібності.

Після цих вихідних вас чекатиме визнання з боку оточення, тож не варто втрачати такий унікальний шанс.

Коротка характеристика знака:

  • Сильні сторони Левів: впевненість у собі, сміливість, щедрість, креативність, оптимізм, лідерські якості.
  • Слабкі сторони: егоїзм, запальність, театральність, зарозумілість, показушність.
  • Хороша сумісність зі знаками: Водолій, Близнюки, Терези.
  • Погана сумісність зі знаками: Риби, Скорпіон, Рак, Козерог, Діва, Телець.

Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку можна назвати фатальними.

Також дізнайтеся, які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найвимогливішими.

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