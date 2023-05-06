У цих знаків Зодіаку почнеться "біла смуга" вже на цих вихідних!
Гороскоп на вихідні 6-7 травня розповість про два знаки Зодіаку, для яких цей час означає початок "білої смуги". Астрологи кажуть, що представників цих сузір'їв чекає дуже успішний період у житті.
Про це пише Meta.
Близнюки
Близнюкам на цих вихідних має пощастити у "взаєминах із зовнішнім світом". Йдеться про нові знайомства чи покращення відносин із родичами, знайомими, колегами на роботі.
Астрологи радять вам намагатися бути відкритими з людьми, дотримуючись особистих меж, і ваше оточення відповість вам взаємністю.
Коротка характеристика знака:
- Сильні сторони Близнюків: дотепність, товариськість, розвинена інтуїція, гарне почуття гумору, креативність, життєлюбність.
- Слабкі сторони: непунктуальність, нетактовність, схильність до азарту, мінливість, тринькання, залежність від думки оточуючих.
- Хороша сумісність зі знаками: Терези, Водолій, Близнюки, Овен, Лев, Стрілець.
- Погана сумісність зі знаками: Риби, Діва, Телець, Рак, Скорпіон, Козеріг.
Лев
Леви на вихідних отримають змогу продемонструвати свою креативність. Це можуть бути різноманітні творчі проекти, або ж цікава робота, яка дозволить виявити свої неабиякі здібності.
Після цих вихідних вас чекатиме визнання з боку оточення, тож не варто втрачати такий унікальний шанс.
Коротка характеристика знака:
- Сильні сторони Левів: впевненість у собі, сміливість, щедрість, креативність, оптимізм, лідерські якості.
- Слабкі сторони: егоїзм, запальність, театральність, зарозумілість, показушність.
- Хороша сумісність зі знаками: Водолій, Близнюки, Терези.
- Погана сумісність зі знаками: Риби, Скорпіон, Рак, Козерог, Діва, Телець.
Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку можна назвати фатальними.
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