У этих знаков Зодиака начнется "белая полоса" уже в эти выходные!
Гороскоп на выходные 6-7 мая расскажет о двух знаках Зодиака, для которых это время означает начало "белой полосы". Астрологи говорят, что представителей этих созвездий ждет очень успешный период в жизни.
Об этом пишет Meta.
Близнецы
Близнецам в эти выходные должно повезти в "отношениях с внешним миром". Речь идет о новых знакомствах или улучшении отношений с родственниками, знакомыми, коллегами на работе.
Астрологи советуют вам пытаться быть открытыми с людьми, соблюдая личные границы, и ваше окружение ответит вам взаимностью.
Краткая характеристика знака:
- Сильные стороны Близнецов: остроумие, общительность, развитая интуиция, хорошее чувство юмора, креативность, жизнелюбие.
- Слабые стороны: непунктуальность, бестактность, склонность к азарту, изменчивость, транжирство, зависимость от мнения окружающих.
- Хорошая совместимость со знаками: Весы, Водолей, Близнецы, Овен, Лев, Стрелец.
- Плохая совместимость со знаками: Рыбы, Дева, Телец, Рак, Скорпион, Козерог.
Лев
Львы на выходных смогут продемонстрировать свою креативность. Это могут быть разнообразные творческие проекты, или интересная работа, которая позволит выявить свои незаурядные способности.
После этих выходных вас будет ждать признание со стороны окружающих, поэтому не стоит упускать такой уникальный шанс.
Краткая характеристика знака:
- Сильные стороны Льва: уверенность в себе, смелость, щедрость, креативность, оптимизм, лидерские качества.
- Слабые стороны: эгоизм, вспыльчивость, театральность, высокомерие, показушность.
- Хорошая совместимость со знаками: Водолей, Близнецы, Весы.
- Плохая совместимость со знаками: Рыбы, Скорпион, Рак, Козерог, Дева, Телец.
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