У цих коворкінгах Києва є світло, інтернет і тепло: карта

Коворкінги Києва, де є генератори і старлінки

Створили карту коворкінгів, які мають генератори та стабільний інтернет. Серед закладів, що працюють без світла - мережа Creative Quarter, мережа Tech, мережа Regus, Освіторія Хаб, Peremoga та інші.

Актуальність інформації варто перевіряти на сайтах чи сторінках у соцмережах коворкінгів, оскільки графік роботи та умови можуть змінюватись.

Ціни на послуги коливаються у межах 200-600 грн. за денний абонемент.

(Скриншот)

Також радимо переглянути відео, як знайти "Пункти незламності" у разі вимкнення світла та інтернету.