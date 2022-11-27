Де можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматів
При масовому відключенні світла по всій Україні, окрім усіх основних проблем, перед українцями постає ще одна – магазини працюють лише за готівку. Але для цього потрібно знайти місце, де можна зняти готівку зі своєї картки.
Де шукати працюючі банкомати і яким ще способом можна отримати готівку – читайте нижче.
У Нацбанку України розробили картку, яка показує усі 760 чергових відділень, що працюють під час відключення світла.
Вони розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах у 22 областях країни. Там можна не тільки зняти готівку з картки, а й отримати інші фінансові послуги.
Подивитися карту можна за цим посиланням , а ось тут можна завантажити список відділень на свій телефон або комп'ютер.
У "ПриватБанку" повідомляють, що частина відділень обладнана генераторами і зняти готівку можна у банкоматах ПриватБанку.
Які відділення працюють автономно:
Київ
- 01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5
- 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29
- 01001, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
- 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2
- 01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65
- 03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а
- 02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
- 02166, м. Київ, просп. Лісовий, 23
- 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21
Київська область
- 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 70
- 07302, Київська обл., Вишгород, вул. Мазепи, 8
- 08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г
- 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 119
Дніпро
- 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 5
- 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Херсонська, 26
- 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б
- 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91
- Дніпропетровська область
- 51933, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43
- 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
- 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90
- 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 5
- 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21
Львів
- 79049, Львівська обл., м. Львів, просп. Червоної Калини, 66А
- 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 8
- 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 30
- 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 5-5а
- 79000, Львівська обл., м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
- 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 36
- 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25А
- 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 358
Львівська область
- 82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66
- 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2
- 80110, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а
- 80102, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9
Одеса
- 65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А
- 65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1
- 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7
- 65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Насіння Палія, 90/1
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 26/28
- 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а
- 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армійська, 8
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, КВ.604
- 65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55
Одеська область
- 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Тульчіанівська, 53
Миколаїв
- 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73
Харків
- 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32б
- 61202, Харківська обл., м. Харків, вул. Ахсарова, 8
- 64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Валентинівська, 29б
- Харківська область
- 64207, Харківська обл., м. Балаклія, пл. Казмірука, 11
- Запоріжжя
- 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1
Суми
- 40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1
- 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 32
- 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а
- 40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111
- 40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1
Сумська область
- 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8
Вінниця
- 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Замостенська, 25
- 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 78а
- 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 29
Вінницька область
- 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20
- 23603, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46
Житомир
- 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99
- 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6
- 10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21
- 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125
- 10014, Житомирська обл., м. Житомир, мн. Соборний, 5/1
Житомирська область
- 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9
- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4
- 11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4
- 10000, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 45
Хмельницький
- 29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3
- 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19
- 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 73
Хмельницька область
- 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4
- 32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 34А
- 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 17
- 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1
Кропивницький
- 25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70
- 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2
- Кіровоградська область
- 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б
- 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 87
Черкаси
- 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40-
- 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41
- 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 305
- 18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Університетська, 33
- 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 150
Черкаська область
- 20701, Черкаська обл., м. Сміла, бульв. Графа Про Бобринського, 9
- 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1
- 20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52
- 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а
- 19201, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Соборна, 46
- 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16
- 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а
- 19002, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 6
- 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 27
- 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50
Чернігів
- 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6
- Чернігівська область
- 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 37
- Чернівці
- 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а
- 58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкіля, 1
Луцьк
- 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1
- 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16
Волинська область
- 45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 2б
- 45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15
Івано-Франківськ
- 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15
- Івано-Франківська область
- 77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Пушкіна, 8
- 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3
Полтава
- 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 70А
- Полтавська область
- 39803, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 75
- 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19
Тернопіль
- 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4а
- 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 38
Мукачеве
- 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Мудрого, 4-6
Рівненська область
- 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11
- 35707, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 11
- 34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Білгородська, 9
Зняти готівку з карток Монобанк можна не тільки у працюючих відділеннях Універсального банку, а й у торгових точках - супермаркетах, магазинах, аптеках.
Багато мережевих супермаркетів, які працюють під час відключення світла, можна також зняти готівку на касі. Зазвичай для цього потрібно придбати якийсь товар і на касі попередити про те, що ви хочете не лише розплатитись, але й зняти кошти з картки.
Крім того, в умовах масового відключення світла багато продавців на ринках або в торгових точках пропонують замість розрахунку через термінал (який не працює) просто перекинути необхідну суму з карти на карту.
До речі, раніше ми писали про те, як шукати заклади, які працюють під час блекауту на генераторах.
А також розповідали про те, як знайти "Пункти Незламності", в яких можна зарядити телефони та зігрітися.