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Де можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматів

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Неділя 27 листопада 2022 18:07
Де можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматів Де зняти готівку при відключеннях світла (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

При масовому відключенні світла по всій Україні, окрім усіх основних проблем, перед українцями постає ще одна – магазини працюють лише за готівку. Але для цього потрібно знайти місце, де можна зняти готівку зі своєї картки.

Де шукати працюючі банкомати і яким ще способом можна отримати готівку – читайте нижче.

У Нацбанку України розробили картку, яка показує усі 760 чергових відділень, що працюють під час відключення світла.

Вони розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах у 22 областях країни. Там можна не тільки зняти готівку з картки, а й отримати інші фінансові послуги.

Подивитися карту можна за цим посиланням , а ось тут можна завантажити список відділень на свій телефон або комп'ютер.

У "ПриватБанку" повідомляють, що частина відділень обладнана генераторами і зняти готівку можна у банкоматах ПриватБанку.

Які відділення працюють автономно:

Київ

  • 01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5
  • 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29
  • 01001, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
  • 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2
  • 01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65
  • 03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а
  • 02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
  • 02166, м. Київ, просп. Лісовий, 23
  • 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21

Київська область

  • 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 70
  • 07302, Київська обл., Вишгород, вул. Мазепи, 8
  • 08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г
  • 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 119

Дніпро

  • 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 5
  • 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Херсонська, 26
  • 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б
  • 49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91
  • Дніпропетровська область
  • 51933, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43
  • 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
  • 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90
  • 50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 5
  • 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21

Львів

  • 79049, Львівська обл., м. Львів, просп. Червоної Калини, 66А
  • 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 8
  • 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 30
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 5-5а
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
  • 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 36
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25А
  • 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 358

Львівська область

  • 82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66
  • 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2
  • 80110, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а
  • 80102, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9

Одеса

  • 65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А
  • 65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1
  • 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7
  • 65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Насіння Палія, 90/1
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 26/28
  • 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а
  • 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армійська, 8
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, КВ.604
  • 65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16
  • 65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55

Одеська область

  • 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Тульчіанівська, 53

Миколаїв

  • 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73

Харків

  • 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32б
  • 61202, Харківська обл., м. Харків, вул. Ахсарова, 8
  • 64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Валентинівська, 29б
  • Харківська область
  • 64207, Харківська обл., м. Балаклія, пл. Казмірука, 11
  • Запоріжжя
  • 69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1

Суми

  • 40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1
  • 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 32
  • 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а
  • 40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111
  • 40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1

Сумська область

  • 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8

Вінниця

  • 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Замостенська, 25
  • 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 78а
  • 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 29

Вінницька область

  • 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20
  • 23603, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46

Житомир

  • 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99
  • 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6
  • 10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21
  • 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125
  • 10014, Житомирська обл., м. Житомир, мн. Соборний, 5/1

Житомирська область

  • 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9
  • 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4
  • 11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4
  • 10000, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 45

Хмельницький

  • 29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3
  • 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19
  • 29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 73

Хмельницька область

  • 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4
  • 32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 34А
  • 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 17
  • 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1

Кропивницький

  • 25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70
  • 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2
  • Кіровоградська область
  • 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б
  • 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 87

Черкаси

  • 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40-
  • 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41
  • 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 305
  • 18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Університетська, 33
  • 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 150

Черкаська область

  • 20701, Черкаська обл., м. Сміла, бульв. Графа Про Бобринського, 9
  • 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1
  • 20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52
  • 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а
  • 19201, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Соборна, 46
  • 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16
  • 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а
  • 19002, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 6
  • 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 27
  • 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50

Чернігів

  • 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6
  • Чернігівська область
  • 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 37
  • Чернівці
  • 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а
  • 58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкіля, 1

Луцьк

  • 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1
  • 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16

Волинська область

  • 45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 2б
  • 45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15

Івано-Франківськ

  • 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15
  • Івано-Франківська область
  • 77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Пушкіна, 8
  • 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3

Полтава

  • 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 70А
  • Полтавська область
  • 39803, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 75
  • 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19

Тернопіль

  • 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4а
  • 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 38

Мукачеве

  • 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Мудрого, 4-6

Рівненська область

  • 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11
  • 35707, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 11
  • 34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Білгородська, 9

Зняти готівку з карток Монобанк можна не тільки у працюючих відділеннях Універсального банку, а й у торгових точках - супермаркетах, магазинах, аптеках.

Де можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматівДе можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматівДе можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматів Багато мережевих супермаркетів, які працюють під час відключення світла, можна також зняти готівку на касі. Зазвичай для цього потрібно придбати якийсь товар і на касі попередити про те, що ви хочете не лише розплатитись, але й зняти кошти з картки.

Крім того, в умовах масового відключення світла багато продавців на ринках або в торгових точках пропонують замість розрахунку через термінал (який не працює) просто перекинути необхідну суму з карти на карту.

До речі, раніше ми писали про те, як шукати заклади, які працюють під час блекауту на генераторах.

А також розповідали про те, як знайти "Пункти Незламності", в яких можна зарядити телефони та зігрітися.

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