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В этих коворкингах Киева есть свет, интернет и тепло: карта

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Киев, Понедельник 28 ноября 2022 12:44
В этих коворкингах Киева есть свет, интернет и тепло: карта Коворкинги Киева, снабженные генераторами и старлинками (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Большинство работающих удаленно киевлян столкнулись с проблемой, как выполнять работу при постоянных отключениях света и интернета. Лучшим выходом в этой ситуации станут коворкинги столицы, работающие независимо от городской электроэнергии.

Картой заведений Киева с постоянным интернетом и электропитанием поделились в Telegram.

Коворкинги Киева, где есть генераторы и старлинки

Создали карту коворкингов, которые имеют генераторы и стабильный интернет. Среди заведений, работающих без света, - сеть Creative Quarter, сеть Tech, сеть Regus, Освитория Хаб, Peremoga и другие.

Актуальность информации следует проверять на сайтах или страницах в соцсетях коворкингов, поскольку график работы и условия могут меняться.

Цены на услуги колеблются в пределах 200–600 грн. за дневной абонемент.

В этих коворкингах Киева есть свет, интернет и тепло: карта(скриншот)

Также рекомендуем просмотреть видео, как найти "Пункти незламності" в случае отключения света и интернета.

Недавно мы делились списком точек и банкоматов, где можно снять наличные при отключении света.

Читайте также о том, как узнать новости, если у вас нет света и интернета.

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