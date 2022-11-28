В этих коворкингах Киева есть свет, интернет и тепло: карта
Большинство работающих удаленно киевлян столкнулись с проблемой, как выполнять работу при постоянных отключениях света и интернета. Лучшим выходом в этой ситуации станут коворкинги столицы, работающие независимо от городской электроэнергии.
Картой заведений Киева с постоянным интернетом и электропитанием поделились в Telegram.
Коворкинги Киева, где есть генераторы и старлинки
Создали карту коворкингов, которые имеют генераторы и стабильный интернет. Среди заведений, работающих без света, - сеть Creative Quarter, сеть Tech, сеть Regus, Освитория Хаб, Peremoga и другие.
Актуальность информации следует проверять на сайтах или страницах в соцсетях коворкингов, поскольку график работы и условия могут меняться.
Цены на услуги колеблются в пределах 200–600 грн. за дневной абонемент.
(скриншот)
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Недавно мы делились списком точек и банкоматов, где можно снять наличные при отключении света.
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