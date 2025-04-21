Цигарки, вейп чи кальян: нарколог назвав найшкідливіше паління. І це не те, що ви подумали

Сучасність пропонує великий різновид цигарок: від електронних до кальянів. Ба більше - існує думка, що палити електронну сигарету чи кальян може бути менш шкідливо, ніж звичайні цигарки.

Чи справді це так, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів нарколог і психіатр Євген Скрипник.

"Усе погано, але відіграє роль частота", - розповідає експерт.

Якщо людина палить цигарки, вона палить кожного дня, багато разів на день. Якщо кальян, вона палить його на вихідних. Тому з такого ракурсу шкода буде менша від кальяну. Проте є одне "але".

"Якщо ви йдете в кальянну, а перед вами курила людина, яка має туберкульоз. Колба якось обробляється. А трубочка? Як її там обробляти? Трубочку нереально помити від мікобактерій, тобто ви все одно їх вдихнете. Це доведений факт", - каже лікар.

Щодо різного роду електронних сигарет, Скрипник каже, що це ті самі звичайні сигарети. А відповідно й шкода від них ідентична.

"Звичайно, там менше диму, менше смоли, менше сажі та угарного газу, але у всіх інших аспектах вони шкідливі, як і звичайні цигарки. Тобто це просто обман себе і маркетинговий хід. Люди, які раніше палили, витрачали гроші на цигарки, зараз вони курять вейпи і так само витрачають гроші", - наголошує фахівець.

Як кинути палити

Насамперед це потрібно робити різко та шукати інші джерела дофаміну чи розслаблення.

"Це робота, як з іншими залежностями. Насамперед ми повинні себе переключити на інші види діяльності. Якщо ви десь працюєте, то працюйте більше. Якщо вам захотілось покурити, перемикайте увагу. Зробіть 20 відтискань, спілкуйтеся з близькими, тобто потрібно щось знайти, щоб буде більше вам приносити задоволення", - радить нарколог.

Також можна використовувати різні пластирі, які працюють методом заміщення нікотину в організмі.

"Також є медикаменти, які схвалені FDA. Бупропіон - препарат, який використовується для лікування нікотинової залежності", - розповідає фахівець.

Протягом перших двох тижнів після відмови від нікотину може розвинутися дратівливість, тривога, порушення сну, але це тимчасово. Наступним кроком - головне не спокуситися.

"Проходить два тижні, людина протрималася й думає, а чому б не спробувати одну чи пів цигарки. Це психологічна залежність, тому що для багатьох паління - це процес медитації", - розповідає Скрипник про процес відмови від нікотину.

Потяг до нікотину може посилюватися щомісяця, тому варто триматися й не зриватися. І тоді поступово організм відвикає від нікотину й більше не потребує його

"Коли менший стаж куріння, легше кидати. Чим більший стаж куріння, тим важче кидати. Тому що ми просто звикаємо до цього. Тому кидайте чим раніше, чим краще", - закликає фахівець.

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