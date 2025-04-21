Сигареты, вейп или кальян: нарколог назвал самое вредное курение. И это не то, что вы подумали

Современность предлагает большую разновидность сигарет: от электронных до кальянов. Более того - существует мнение, что курить электронную сигарету или кальян может быть менее вредно, чем обычные сигареты.

Действительно ли это так, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал нарколог и психиатр Евгений Скрипник.

"Все плохо, но играет роль частота", - рассказывает эксперт.

Если человек курит сигареты, он курит каждый день, много раз в день. Если кальян, он курит его на выходных. Поэтому с такого ракурса вред будет меньше от кальяна. Однако есть одно "но".

"Если вы идете в кальянную, а перед вами курил человек с туберкулезом. Колба как-то обрабатывается. А трубочка? Как ее там обрабатывать? Трубочку нереально помыть от микобактерий, то есть вы все равно их вдохнете. Это доказанный факт", - говорит врач.

Относительно разного рода электронных сигарет, Скрипник говорит, что это те же обычные сигареты. А соответственно и вред от них идентичен.

"Конечно, там меньше дыма, меньше смолы, меньше сажи и угарного газа, но во всех остальных аспектах они вредны, как и обычные сигареты. То есть это просто обман себя и маркетинговый ход. Люди, которые раньше курили, тратили деньги на сигареты, сейчас они курят вейпы и так же тратят деньги", - отмечает специалист.

Как бросить курить

Прежде всего это нужно делать резко и искать другие источники дофамина или расслабления.

"Это работа, как с другими зависимостями. Прежде всего мы должны себя переключить на другие виды деятельности. Если вы где-то работаете, то работайте больше. Если вам захотелось покурить, переключайте внимание. Сделайте 20 отжиманий, общайтесь с близкими, то есть нужно что-то найти, чтобы будет больше вам приносить удовольствие", - советует нарколог.

Также можно использовать различные пластыри, которые работают методом замещения никотина в организме.

"Также есть медикаменты, которые одобрены FDA. Бупропион - препарат, который используется для лечения никотиновой зависимости", - рассказывает специалист.

В течение первых двух недель после отказа от никотина может развиться раздражительность, тревога, нарушение сна, но это временно. Следующим шагом - главное не соблазниться.

"Проходит две недели, человек продержался и думает, а почему бы не попробовать одну или полсигарки. Это психологическая зависимость, потому что для многих курение - это процесс медитации", - рассказывает Скрипник о процессе отказа от никотина.

Тяга к никотину может усиливаться ежемесячно, поэтому стоит держаться и не срываться. И тогда постепенно организм отвыкает от никотина и больше не нуждается в нем

"Когда меньший стаж курения, легче бросать. Чем больше стаж курения, тем труднее бросать. Потому что мы просто привыкаем к этому. Поэтому бросайте чем раньше, тем лучше", - призывает специалист.

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